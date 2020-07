El 'Tata' recomendó el fichaje de Raúl Jiménez por el United

Raúl Jiménez está siendo uno de los mejores delanteros de la Premier League. El delantero de 29 años suma 24 goles hasta el momento y es uno de los principales culpables de que los Wolves sigan vivos en la lucha por entrar en la Europa League.

Su gran campaña no está pasando desapercibido para Manchester United y Juventus, que mostraron interés en su contratación. Y el entrenador de la Selección Mexicana, el 'Tata' Martino, se refirió a la atracción de los dos clubes en una entrevista en 'ESPN'.

"Mirándolo desde fuera no puedo ver un número '9' como Raúl Jiménez en el United. Hay muchos delanteros como Rashford, Martial y Mason Greenwood. Pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número '9' puro como Raúl", aseveró el ex técnico del Barcelola.

Además, el 'Tata' confesó por qué cree que no le iría bien en la 'Vecchia Signora': "En la Juventus tendría más problemas por ganarse un lugar, porque Ronaldo comparte el interior del campo con quien juegue, ya sea Dybala o Higuaín".