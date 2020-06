El 'Tata', sobre su salida de Argentina: "La situación rozaba mi dignidad"

Gerardo Martino quiso recordar su polémica salida de la Selección Argentina a mediados del 2016. El actual seleccionador de México ofreció unas declaraciones a través de 'Zoom' en la Escuela de Entrenadores Nicolás Avellaneda.

"Había una situación que tenía que ver con el compromiso. No puedo pretender que la Juventus tenga compromiso para cederme a Dybala, el Inter para darme a Icardi o el Milan a Musacchio. Pero sí espero que River, Boca, San Lorenzo, Independiente o Racing tengan compromiso para darme a los futbolistas", reconoció el entrenador argentino.

Y añadió: "Ese tipo de situaciones, cuando hay que armar algo tan importante y exigente como era un Juego Olímpico nada menos que en Brasil, te van empujando a tomar una decisión. Cuando una situación empieza a rozar tu dignidad no hay mucho para hacer o por lo cual quedarse".

Finalmente, el 'Tata' Martino explicó que no se marchó por los resultados, sino por la situación presente en la 'Albiceleste' con los jugadores: "No hubo ningún motivo futbolístico que me haya llevado a tomar esa decisión".

"Los entrenadores no nos vamos por perder dos finales, todo lo contrario, sino que buscamos la forma de poder estar en una nueva final, cambiar el resultado del último partido y poder ganarlo. Llegar a las finales no es cuestión de todos los días, hay que hacer muchas cosas buenas", sentenció.