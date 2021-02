El "teatro del bueno" que le costó la roja a Javi García en Portugal

Fue un partido para olvidar del Boavista. Perdió con un gol en propia puerta y siendo su capitán, el español Javi García, expulsado tras ver dos amarillas en el brevísimo lapso de diez segundos. La segunda, a causa de una supuesta agresión que, vista a través de la repetición, resulta difícil de creer.

Ocurrió en el minuto 74. El Boavista perdía 0-1, tras el gol en propia puerta de Nuno Santos al filo del descanso. Los ánimos estaban muy caldeados y entonces todo saltó por los aires.

Javi García, capitán de los ajedrezados, perdió los nervios. Soltó un empujón, con el juego detenido, al menudo lateral Kalindi Souza. No protestó la amonestación, pero hizo cuanto pudo para evitar que el Nacional pusiera rápido el balón en juego.

Mientras retrocedía danto toques al balón, su rival se le acercó, a pedirle explicaciones o, más bien, a forzar una segunda amarilla. Y cuando Javi García le fue a empujar de nuevo para quitárselo de encima, lo logró.

Kalindi Souza fue al suelo en cuanto notó el antebrazo del español en su garganta. No le había agredido, pero lo parecía. No hubo golpe, pero él hizo que lo pareciera. Y el árbitro no tuvo más remedio que sacarle la segunda amarilla al capitán del Boavista.

Lo que ocurrió a continuación es la vorágine habitual cuando ocurren cosas como esta. Los jugadores del Nacional fueron a proteger a su compañero de la ira de los ajedrezados, quienes le estaban recriminando su infame simulación.

En un abrir y cerrar de ojos, un pequeño lateral había logrado sacar del partido y expulsar al capitán rival. Los nervios y la poca paciencia le jugaron una mala pasada a Javi García.