El técnico de Chicago Fire se declaró culpable de la bronca Medrán-Beric por el penalti

El partido entre Chicago Fire y Orlando City terminó con una abultada derrota por 4-1 para el equipo comandado por Wicky. Y no faltó la polémica.

Medrán discutió con Beric por un penalti. Fue el ex madridista quien terminó tirándolo... y falló.

"Le dije al equipo en el descanso que era mi culpa. No asigné a un jugador para lanzar un penalti. Lo que pasó no puede pasar. Es inaceptable. Si un jugador dice 'voy a lanzarlo' entonces el otro tiene que decir 'está bien, sí, te apoyo'. Y eso no ocurrió en el campo. Discutieron y ese no es el equipo que queremos ser. Asumo que yo no asigné a uno. Lo hice en el descanso, el siguiente es para Robert (Beric) (que materializó otra pena máxima). No volverá a ocurrir", argumentó el que fuera futbolista, entre otros equipos, del Atlético de Madrid (2000-01).

La disputa entre ambos fue una de las imágenes del partido. En dicha acción tuvo que intervenir el capitán del equipo, el costarricense Francisco Calvo, para que se pudiera tirar la pena máxima. Se llevó de la zona a un contrariado Beric y Medrán, una de las figuras del conjunto de Illinois, se quedó finalmente con el balón. En cambio, su tiro fue despejado con una magnífica intervención por el meta peruano Pedro Gallese.

Beric tuvo su opción en la reanudación. Marcó su pena máxima, pero el Orlando City, segundo de la conferencia Este, no tuvo problemas para imponerse por 4-1 al Chicago Fire. Medrán fue reemplazado a los 85 minutos.