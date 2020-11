El técnico de Once Caldas, ingresado por COVID-19

El entrenador de Once Caldas, Hubert Bodhert, fue hospitalizado en una clínica de la ciudad colombiana de Manizales, capital del departamento de Caldas tras haber dado positivo en COVID-19 la semana pasada.

"Ánimo 'profe'. Elevamos plegarias por tu pronta recuperación. #FuerzaProfesorBodhert", publicó el club manizaleño, campeón de la Copa Libertadores de 2004, en sus redes sociales.

Esto ocurrió luego de que la semana pasada el 'Blanco Blanco' reportara 11 casos positivos por coronavirus, de los cuales siete son asintomáticos y cuatro presentan síntomas, tal y como explicó el club en un comunicado.

Igualmente se conoció que de los contagiados, ocho son futbolistas y tres, miembros del cuerpo técnico, incluido Bodhert.

Once Caldas precisó que los contagiados están en aislamiento preventivo y bajo la observación del departamento médico del club, que es apoyado y supervisado por un grupo de infectólogos.

Por esa razón, en el partido que Once Caldas igualó 1-1 con Deportivo Cali en la jornada 18 de la Liga Colombiana, el estratega nacido en Cartagena de Indias no estuvo en el banquillo y a cargo estuvo Joaquín 'Paco' Castro, entrenador del equipo Sub 20.

"Desde Atlético Nacional enviamos un mensaje de aliento y deseamos una pronta recuperación a Huberth Bodhert, director técnico de Once Caldas", expresó el club de Medellín.

Por su parte la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y los 36 clubes profesionales del país desearon "una pronta recuperación al director técnico del Once Caldas, Hubert Bodhert, quien afronta problemas de salud".