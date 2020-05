El técnico que mejora en todo a Pep, Ancelotti, Heynckes y Kovac

Han bastado un par de partidos de la Bundesliga para comprobar que el Bayern sigue igual que cuando se le echó el candado al fútbol y es el equipo con más argumentos para llevarse esta edición de la Champions League.

El cuadro bávaro se ha mostrado solvente, ha exhibido un estado físico envidiable y sigue mejorando sus registros día a día desde que Hans Flick se hizo cargo del equipo el pasado 3 de noviembre.

El técnico llegó a los mandos del primer equipo sin hacer ruido, como solución interina al incendio provocado en los últimos meses de Niko Kovac a cargo del equipo. El paso del croata no será recordado con especial cariño en Múnich, a pesar de que el ex jugador conocía el club y pudo ganar algunos títulos, pero Flick no solo ha logrado hacer olvidar al balcánico, sino que ha mejorado los registros de todos los técnicos que tuvo el Bayern en la última década.

Ni Heynckes, que ganó todo; ni Pep Guardiola, con su fútbol total; ni Ancelotti, con su gran efectividad. Nadie ha aterrizado mejor en el Bayern en este tiempo. Un informe de 'ProFootballDB', laboratorio estadístico de BeSoccer, destapa al que ya es el entrenador de moda en Europa.

Hans Flick, que lleva 23 partidos como primer entrenador del Bayern, solo ha perdido dos y apenas ha concedido un empate. Unos números que no encuentran discusión al ser examinados junto a los de los últimos técnicos del conjunto bávaro.

Más victorias y más goles

Al haber ganado 20 partidos de los 23 que ha dirigido, el porcentaje de victorias de Flick es del 86,96%, mientras que solo empata el 4,35% y únicamente pierde el 8,7% de los partidos. Fácil, pensarán muchos, pues está en el Bayern. Pero nada más lejos. Ni Jupp -en sus dos etapas (76,15% y 78,57%)- ni Pep (75,16%) ni Carlo (70%) ni Niko (69.23%) han rebasado el 80% de victorias.

Pero, como diría Guardiola, no todo es ganar, también cuenta la forma. Y ahí, de nuevo, Flick mejora a todos sus predecesores. El Bayern del técnico alemán marca (muchos) más goles que los conjuntos de Heynckes, Pep, Ancelotti o Kovac. También ha dejado más veces la portería a cero.

El fin de semana, ante el Eintracht, el Bayern volvió a mostrar su enorme hambre de gol. Anotó cinco y pudo marcar muchos más, pues dispuso de una inagotable batería de oportunidades. Flick ha recuperado al mejor Müller, ha transformado a Davies en uno de los mejores carrileros del mundo, ha reconvertido a Alaba en un seguro central... La media de tantos anotados por el equipo desde la llegada del técnico es de 3,22 por encuentro, una cifra que supera con creces la lograda por los equipos de Heynckes (2,5 y 2,74), Guardiola (2,46), Ancelotti (2,6) o Kovac (2,6).

Aunque encajó dos goles en el choque, los números defensivos de este Bayern también son envidiables. Si bien los 0,7 goles encajados por partido sí que los mejoraron Heynckes en su primera etapa (0,66) y Pep (0,69), no sucede lo mismo con las porterías a cero. El Bayern de Flick se ha llevado de calle 13 de sus 20 victorias, pues ese es el número de encuentros en los que Neuer no recogió ningún balón de dentro de su portería. En el 56,52% de los choques, el conjunto de Múnich no ha recibido gol, un porcentaje que también mejora a Jupp (54,13%) y Guardiola (53,42%).

Huyendo de los números, que al final son los que no mienten, hay que recordar que el Bayern ha firmado auténticos partidazos de la mano del técnico. Apenas unos días después de su llegada, cuando solo hacía una semana de la goleada encajada por el equipo ante el Eintracht (5-1), el cuadro bávaro goleó al Borussia Dortmund por 4-0. No fue el único gran día para la afición bávara, que a las órdenes de Flick también ha celebrado un 6-1 al Werder Bremen, un 5-0 al Schalke 04 y un 0-6 al Hoffenheim, en la Bundesliga, y un 0-6 al Estrella Roja, un 3-1 al Tottenham y un 0-3 al Chelsea, en la Champions.

Con la competición europea en el horizonte, en agosto, y el resto de equipos bastante más atrasados en la preparación y también más apurados para acabar su campeonato nacional, el Bayern ya se ha convertido en el gran favorito a alzarse con la 'Orejona'. Y lo ha hecho de la mano de un técnico desconocido que se ha ganado el derecho a entrar en la élite europea gracias a su gran trabajo.