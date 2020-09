El técnico que se postuló como futuro relevo del 'Tata' en México

Ambriz, uno de los técnicos de moda en la Liga MX, no escondió su deseo de entrenar a una selección en el futuro y, cómo no, su predilección por el 'Tri', ahora a los mandos del 'Tata' Martino.

"La verdad que sí me llama la atención, me gustaría. No me empiezo a 'calentar' desde ahora. Para este proceso no, pero si después del Mundial de 2022 hay una posibilidad, voy a pelear por ella porque creo que tengo las tablas necesarias para dirigir a una Selección", detalló en su charla con 'ESPN'.

"No hemos tenido la posibilidad, el único que la ha tenido es Javier -Aguirre-. Ha durado años en el extranjero y es el que lo ha demostrado. Son los torneos los que tenemos que aprovechar, se abre la vitrina. El entrenador mexicano está capacitado para ir a Europa y esperemos que con esetos cambios tengamos esta posibilidad", añadió.