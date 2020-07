El Tenerife cambia de opinión: Fran Fernández está al caer

Fran Fernández ha adelantado a Julio Velázquez en la carrera por ser el nuevo entrenador del Tenerife. Asegura el diario 'AS' que la directiva cambió de opinión, ya que estaba trabajando para que llegara el ex del Vitória Setubal y, finalmente, prefiere contratar al ex del Alcorcón.

Se trata de la opción más segura teniendo en cuenta los compromisos que tiene por delante la escuadra chicharrera. Goza de experiencia en el conjunto 'alfarero' y cumplió de sobra con los objetivos de la temporada. Supo exprimir la plantilla al máximo.

Además, es el preferido de la afición. Muchos hinchas no entendían que su club se decantara por el técnico que acababa de ser despedido en Portugal teniendo sobre la mesa a uno que tiene bien tomado el pulso de la categoría de plata del fútbol español.

La fuente antes mencionada apunta a que podría hacerse oficial este miércoles. La idea es que firme su contrato cuanto antes para que pueda ponerse manos a la obra para preparar el próximo curso. Cuanto antes tenga el poder, antes podrá trazar la pretemporada y el mercado de traspasos.