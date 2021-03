El tercer portero de la Juve no entiende por qué Cristiano desperdicia tantas faltas

Pinsoglio es uno de los mejores amigos de Cristiano en la Juventus. El portero, que habló del futuro del portugués, también dejó unas palabras sobre la efectividad del '7' en los lanzamientos de falta.

CR7 únicamente ha marcado un tanto de falta como 'bianconero' de las 72 que ha lanzado, un porcentaje más que paupérrimo para el nivel de jugador que es el luso.

En referencia a ello, Pinsoglio aseguró que no entiende esa extraña situación con los tiros libres: "En los entrenamientos los mete todos. No sé por qué no en los partidos, supongo que es mala suerte".

"Tengo una bonita amistad con él, mis compañeros se burlan de mí diciendo que iré en la Eurocopa con la plantilla de Portugal y Cristiano", agregó el tercer portero de la Juve en declaraciones a 'Tuttosport'.