El terrible recuerdo de Sergio Sánchez: "Tenía miedo de estar en el campo"

La historia de Sergio Sánchez en el fútbol es de superación. Tras vivir de cerca los fallecimientos de Antonio Puerta o Dani Jarque, el canterano del Espanyol sufrió un episodio cardiaco en 2011 que casi le cuesta la vida.

Este viernes, poco después de anunciar su retirada del fútbol tras acabar su etapa en el Cádiz, recordó para 'Jugones', programa de 'La Sexta', aquel suceso por el que dice que llegó a tomarle miedo a jugar.

Así describía sus sensaciones el día en el que se dio cuenta de que algo no iba bien, en un Sevilla-Real Madrid: "En los primeros minutos Cristiano Ronaldo me agarró tres idas y vueltas, el corazón me latía pero muy fuerte. Era como muy raro".

"En una jugada en la que me dieron un golpe aprovecho para salirme porque mentalmente estaba fuera. Me pudo el miedo y pedí el cambio", continuó Sergio Sánchez, quien finalmente tuvo que ser operado del corazón por una dilatación de la aorta.

"Nunca se lo conté a nadie porque es duro pero también es duro estar ahí dentro", desveló el de Mataró, que tenía cerca los mencionados episodios de Puerta y Jarque: "Te llega ese pensamiento. ¿Y si me pasa algo?".

Por suerte, Sergio Sánchez pudo seguir en los terrenos de juego. Volvió a jugar con el Sevilla e hizo carrera por el Málaga de Champions y el posterior, Panathinaikos, Rubin Kazan, Espanyol, Cádiz y Albacete.

Con los gaditanos acabó contrato este verano tras pasar media temporada cedido en el Albacete. Ahora lo deja todo por cansancio. "No me hacía feliz cada día entrenar y dedicarme a hacer un fútbol en el que no creo", contó.