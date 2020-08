El 'Tete' ficha a Adri Herrera y le cede al Zamora; Otaño, al Tudelano

Tres nuevos movimientos en el mercado de fichajes del Tenerife de Fran Fernández. Un fichaje y dos cesiones de salida. El fichaje es Adri Herrera, que jugó la temporada pasada en el Numancia. Llega gratis y se va temporalmente al Zamora; hace lo propio Otaño, pero al Tudelano.

El ex 'rojillo' no tuvo muchas oportunidades en su etapa en Soria. Solo formó parte de nueve encuentros de los que no fue titular en ninguno. En tierras chicharreras, firma un contrato de dos temporadas con opción a dos más. Su rendimiento en la 2020-21 tendrá mucho que ver con qué ocurra.

Otaño cuenta en el 'Tete' con una posición parecida a él en el Numancia. Más bien ligado al filial, participó en varias convocatorias del primer equipo, pero sin llegar a asentarse. Se espera que su etapa a préstamo le valga para adquirir experiencia y calidad.

"Adrián Herrera González (Coria, 03-01-1999) se ha comprometido con el CD Tenerife para las dos próximas temporadas con opción a dos años más", informó el Tenerife sobre Herrera. Sobre Otaño, explicó que "jugará cedido durante la temporada 20-21 en el CD Tudelano".