El tirito de Casillas a la Selección: "No sé si he hecho algo malo"

Hace ya tiempo que Casillas utiliza su cuenta oficial de Twitter para transmitir desde opiniones futbolísticas hasta su candidatura fallida a la Federación. No ha sorprendido que también la haya utilizado esta vez para soltarle una indirecta al perfil de la Selección.

Esta publicó un vídeo homenaje por el aniversario del triunfo del equipo nacional en la Eurocopa de 2012, en el que salió como campeón. El portero fue parte clave de este campeonato y, aun así, solo aparece en apenas unos segundos en el documento audiovisual.

"No sé si he hecho algo malo a la Selección, pero, si es así, pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, ¡siempre de mi Selección!", escribió el guardameta. Su mensaje, cargado de ironía, también lo estaba de un tono concilicador claro ante el que algunos fans reaccionaron bien, y otros, mal.

Iker acompañó su mensaje de un emoticono con la bandera española y la etiqueta "#BuenasNoches". Su mensaje se produce poco después de que apareciera, de hecho, en otro vídeo homenaje. Este fue hecho por el Oporto, que ya le tiene como uno de los suyos para siempre.