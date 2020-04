"¿El título? Celebro que mi mujer llegue a casa todas las noches"

El fútbol belga ha parado, pero la cuarentena de Vormer no está siendo como la de sus compañeros de profesión. Cada día que pasa es un día menos para que la enfermedad remita, y un día más para celebrar.

Así lo explicó, a 'Het Laatste Nieuws'. ¿Miles de personas están muriendo y nosotros vamos a pensar en 'play off'? ¡Vamos, por favor!", dijo, al ser cuestionado por la decisión de la Federación Belga de finalizar el torneo liguero, haciendo campeón al Brujas.

"Estoy muy orgulloso de mi mujer. Yo no podría hacer lo que ella hace. Me volvería loco. Sólo puedes puedes admirar a una mujer así", añadió, explicando que su mujer, Roos Marie America, es médico en la UVI de un hospital de Gante.

No tiene el cuerpo para celebrar nada. O casi nada. "Yo no suelo beber. No celebro el título sino que mi mujer llegue a casa todas las noches en buenas condiciones. Ahí sí que me puedo tomar algo", reveló.