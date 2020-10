El título de la Premier, el gran objetivo de Thomas

Thomas Partey abonó su cláusula de rescisión y, de la mano del Arsenal, abandonó LaLiga para poner rumbo a la Premier League. El centrocampista, a su llegada, ofreció un cara a cara con los medios oficiales del conjunto londinense.

"Creo que es un gran reto. Estoy dispuesto a darlo todo y tratar de ayudar a este gran club a volver al lugar al que pertenece. He visto la Premier League desde que estaba en Ghana. Todavía me queda mucho por desarrollar. Me queda mucho por aprender con esta nueva familia. Tendré que aprender más cosas para lograr todas mis metas y también las del club", aseguró el centrocampista.

Thomas reconoció que el papel de Mikel Arteta fue vital para su decisión. Además, confirmó que fue cosa del club -el Atleti- lo de salir el último día de mercado. Pese a ello, está muy feliz por iniciar una nueva etapa en el Arsenal.

"Arteta me ha visto jugar y sabe lo que puedo aportar al equipo. He visto que todos están emocionados y dispuestos a ganar todos los trofeos que se presentan. Creo que ese es el objetivo y también el mío", destacó el jugador ghanés.

Thomas cree que ganar el título es complicado, pero también "un nuevo objetivo". Llegar a la Premier League y triunfar, un "gran desafío" para el ex del Atlético.

Puede debutar frente al Manchester City: "Para mí es una gran sensación. Me gusta jugar los partidos importantes, pero todo depende del entrenador y de si quiere que juegue el domingo o no. Depende de él. Necesito acostumbrarme al equipo y luego entrenar con él antes de que podamos ver lo que sucederá".

Un reto que no le pesa: "Creo que no hay presión sobre mí. Me gusta desafiarme a mí mismo. Me gustan los nuevos desafíos como dije y se trata de aprender rápido, cómo va y ya te acostumbras".