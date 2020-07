El título de Liga encarecería el precio de Hazard

Eden Hazard llegó el pasado verano al Real Madrid cumpliendo uno de los sueños de su carrera. 100 millones de euros abonó el club de la Castellana por el belga, tras unas complicadas negociaciones con la directora general de los 'blues' Marina Granovskaia.

No obstante, esta cifra solamente reflejaba el pago base. Y es que como recuerda 'AS', el Chelsea no bajaba de inicio de los 140 millones, pero aceptó el número redondo a cambio de incluir varios bonus en función de cláusulas.

El citado medio explica que se estipularon alrededor de unos 30 millones de euros en variables, algunas fáciles de lograr como partidos jugados o clasificación para la Champions. Y también por títulos o incluso que el futbolista logre el Balón de Oro a bordo de la nave madridista.

Los blancos tienen a tiro la Liga. Una victoria contra el Villarreal le daría el título al equipo de Zinedine Zidane, lo que aumentaría automáticamente la cifra a pagar por Hazard tras lograr el objetivo del título liguero.

Aparentemente, el bonus a pagar por Hazard entre los diferentes hitos cumplidos sería de unos 15 millones de euros al término de la presente temporada, lo que haría que superase la cifra de los 101 millones del fichaje de Bale desde el Tottenham.

Las lesiones han complicado la temporada de Hazard, seguramente "la más difícil de su carrera" (palabra de Roberto Martínez). Tras quedarse sin minutos frente al Granada, el belga ha vuelto a entrar en la lista de Zidane para medirse al Villarreal en el Santiago Bernabéu.