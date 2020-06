El toque de Alexis a Rubi y a los jugadores

El Betis cayó en el gran derbi ante el Sevilla por dos goles a cero. Al equipo bético le faltó más mordiente, le faltó más pegada y personalidad, ingredientes que dijeron la mayoría de los jugadores tras el encuentro.

Por 'Movistar+' pasó el director deportivo Alexis Trujillo, que envió un contundente mensaje a Rubi, como un toque de atención para mejorar la imagen sí o sí de cara a los próximos encuentros.

"El mensaje es bastante claro. No podemos competir de esta manera y el equipo debe tener más presencia y compromiso. Hoy no la ha tenido y hay que hacer un análisis de conciencia y levantarse de una aída muy dura para nuestros aficionados", afirmó.

Alexis Trujillo insistió en que no le gustó en absoluto lo visto sobre el césped del Sánchez-Pizjuán: "Hay que jugar estos partidos con bastante más seriedad y nosotros no lo hemos hecho. Nos faltó personalidad y tiramos muy poco a puerta e hicimos poco daño al rival".

En cuanto al penalti, para el directivo no lo fue. "Ellos han puesto más intensidad y no supimos competir. No me gusta hablar de los árbitros, pero la jugada fue extraña. De Jong no hubiera rematado. El penalti ha sido bastante injusto", concluyó.