El Torino niega haber recibido una oferta del Athletic por Berenguer

La política de fichajes del Athletic Club es la que es, y por eso se le hace tan complicado acudir al mercado. Que le interesa Álex Berenguer no es ningún secreto, pero el Torino ha negado haber recibido oferta alguna por él.

Así lo ha asegurado Davide Vagnati, director deportivo del Torino, quien no descarta la venta del extremo navarro este verano. "Edera, Berenguer y Falqué no son jugadores que no valgan para este proyecto, pero es seguro que va a haber salidas. Eso sí, dependerán de muchos factores", explicó.

"Preguntaron por él hace tiempo, pero no hemos tenido ningún contacto con el Athletic los últimos días", añadió, al ser cuestionado por 'AS' acerca del interés del conjunto vizcaíno.

Aseguró, además, que aunque sea un jugador válido para el proyecto deportivo que está en marcha en el Torino, el club no se opondrá a su venta, con una condición. "Si llega una buena oferta podría salir", advirtió.

"No hablo en público de dinero, Álex es un buen chico y estamos contentos con él, con su actitud", aseguró, a continaución, Vagnati, para finalizar.