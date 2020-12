El Torino pierde la fe por fichar a Torreira y ya busca alternativas

Lucas Torreira (24) no está teniendo el protagonismo esperado en el Atlético de Madrid, aunque tampoco parece que vaya a dejar el equipo. Y es que los rojiblancos no tienen previstas ni bajas ni altas.

El internacional uruguayo es pretendido por el Torino, aunque todo indica que tendrá que quedarse con las ganas a pesar de los rumores que colocaban al centrocampista en Italia en enero.

El conjunto turinés es el colista de la Serie A con tan solo ocho puntos y necesita un refuerzo en cada línea, como poco. Giampaolo, el técnico, pidió una inyección de calidad.

No vendrá de Torreira, que tampoco quiere irse del Atleti a pesar de que Simeone no cuenta con él. Su agente ya declaró que está feliz, aunque terminando de adaptarse, y que no tiene en la cabeza otra cosa que no sea seguir en el equipo rojiblanco.

El centrocampista tan solo ha sido titular en dos ocasiones y ha jugado nueve partidos, aunque tan solo un total de 219 minutos.

Así las cosas, el Torino ha empezado a buscar otras alternativas y, según apunta el 'Corriere di Torino', se ha fijado en Lobotka, del Nápoles, y en Erick Pulgar, de la Fiorentina.