El tormento de Isma López en Bucarest: "Nos han engañado"

Dos futbolistas españoles decidieron rescindir esta semana su contrato con el Dinamo de Bucarest. Son Isma López y Borja Valle, a los que se unió el técnico Cosmin Contra, tras denunciar que no han cobrado desde que llegaron al club.

Su fichaje fue en septiembre y desde entonces no han visto un solo euro. Pero no quedaron aquí los problemas. Isma López, ex del Athletic de Bilbao, explicó en su perfil de Instagram la situación atravesada en el club rumano.

"Hemos entrenado sin médico, sin fisioterapeuta, sin materiales necesarios para desempeñar nuestro trabajo", relató el lateral izquierdo, que dijo que el club dio todo tipo de piruetas para convencerles de que no tenía culpa de los impagos.

"Nos han engañado en cuanto a las fechas. Nos prometieron que nos iban a pagar un martes, llegó el martes y se nos dijo que cobraríamos al final de la semana, antes de un partido. No fue así y jugamos sin poner un pero", señaló Isma López.

"Han tratado de convencernos de que la culpa la tenía la secretaría, que se había equivocado en el número de cuenta, o de que el dinero estaba bloqueado en algún país. Todo mentira. Pasaban las semanas y no conseguían desbloquear ese dinero ni subsanar el error de la secretaria", añadió.

Pero como decimos, no fue la única mentira. "Se nos prometió que íbamos a jugar en el nuevo estadio del Dinamo, en el mejor estadio de Rumanía, que ya lo tenían todo hecho. Lejos de ser así, hemos jugado en el estadio de siempre del Dinamo", dijo el ex 'león'.

Aun así, esto no le pareció del todo negativo: "Estamos orgullosos por haber pisado el césped que pisaron todas esas estrellas que consiguieron las ligas para este equipo, pero es una más de las promesas incumplidas".

Otro problema fue el transporte: "Al llegar nos concedieron un coche que todos tenemos por contrato y se nos prometió que los cambiarían a la semana siguiente porque aquí las carreteras demandaban tener un coche mejor, sobre todo en invierno. Semanas después, tuvimos que hacer grupos e ir en los coches de los jugadores que trajeron los suyos desde España, acarreando ellos con los gastos".

Para Isma López no fue solo una cuestión de dinero. "Fueron cosas que pueden parecer insignificantes, pero todas juntas hacen que no se pueda confiar más en esta gente", lamentó el que también pasara por Sporting, Lugo o Tenerife.