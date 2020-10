El Tottenham acaba con el LASK por la vía rápida

Mourinho sí que va en serio a por la Europa League. El técnico portugués consiguió la primera victoria de su equipo ante el LASK en casa, un partido que se llevó fácil y en el que apenas pasó apuros.

A pesar de no alinear ni a Kane ni a Son, 'The Special One' le dio la oportunidad a Vinícius y Bale. El galés tuvo 61 minutos, dejó detallitos sobre el césped y estuvo involucrado en el segundo gol, pero eso no quita que al 'Expreso de Cardiff' todavía le falta ritmo de competición.

Lo importante ahora mismo es que su equipo ganó y por la vía rápida. El que empezó dando el primer golpe fue Lucas Moura. En el minuto 18, el brasileño abrió el marcador tras aprovecharse de una asistencia sensacional de Vinícius, que debutaba con los 'spurs'. Su compatriota le metió un pase preciso al interior del área y mandó el balón al fondo de las mallas.

Con el 1-0, el Tottenham tomó un mayor impulso y fue a por el segundo para tener el partido casi listo. En el minuto 27, Bale apareció por la derecha, buscó el centro y vio que Andrade desvió el balón lo justo, lo que hizo que el esférico acabara dentro de la portería. El galés sintió el gol como suyo, aunque en realidad fue en propia de su rival.

Ese tanto ayudó a Gareth, que siguió mostrándose sobre el terreno de juego aunque la gasolina le duró 61 minutos. Mourinho lo quitó del campo y metió a Son para rematar el partido en la recta final. Vinícius, otra vez, cabeceó al espacio y el surcoreano mandó la pelota al fondo de las mallas con la zurda. Tres puntitos y líder de grupo.