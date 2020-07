El Tottenham blinda a Skipp, su último diamante

Skipp ha sido un jugador que ha ido recorriendo todas las categorías del Tottenham desde los 16 años. Un jugador adelantado que arrancó en el Sub 19, Sub 19 y Sub 21 en la misma temporada.

El mediocentro ha tenido dos campañas para crecer, tanto que en la tercera ya logró disputar dos partidos con el primer equipo y dar dos asistencias con 18 años.

En el presente curso, el Tottenham ya decidió que diera el paso definitivo al primer equipo y no ha pisado ninguna de las categorías inferiores. El mediocentro ha disputado, en este caso, nueve duelos.

Como su contrato acaba el 30 de junio de 2021 y dada su progresión, el Tottenham ha actuado rápido para evitar que otro grande le quite a uno de sus relucientes diamantes.

El club inglés ha anunciado la renovación de Skipp, que ya queda blindado hasta el 30 de junio de 2024.