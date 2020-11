El Tottenham de Mourinho, el destino soñado para Khedira

Pese a haber sido un pilar fundamental en la Juventus de Turín, los días de Sami Khedira en el conjunto transalpino están contados y su futuro parece muy lejos de la Serie A.

'Bild' señaló este miércoles que el que fuera internacional por Alemania tiene ya decidido abandonar la 'Vecchia Signora' para tratar de alargar su carrera deportiva en otro club de la élite europea.

PSG o Manchester United habían sonado con fuerza como posibles destinos, pero ahora parece que hay un nuevo pretendiente en el que, además, podría reencontrarse con uno de su grandes valedores de siempre.

Y es que según señala 'AS', el Tottenham de José Mourinho estaría en la pelea por hacerse con sus servicios. Una opción que, de paso, agradaría muchísimo al centrocampista germano.

"Cuando era un niño, siempre soñé con jugar en la Premier League. Estoy muy satisfecho con mi carrera, pero todavía me falta cumplir eso. ¿Volver a jugar con Mourinho? Siempre me ha gustado su sinceridad, si me llamara no le diría que no. Tenemos una gran relación, le admiro mucho", comentó en 'Sky Sport'. Un guiño más que claro de cara a una futura llegada en 2021.