El Tottenham duda con Danny Rose

El Tottenham cedió en el pasado mercado invernal a Danny Rose al Newcastle United. Desde entonces, los contactos del internacional inglés con José Mourinho han sido inexistentes.

Todavía no sabe el Tottenham que va a hacer con el lateral, tal y como confirmó el preparador portugués. "No se ha tomado ninguna decisión. Desde que se marchó no he hablado con él", explicó en la previa del partido contra el Newcastle.

Se enfrentará este lunes al que fue su jugador, que aún no sabe qué va a ser de él. "Lo importante es cómo se siente él, su felicidad", aclaró Mourinho en sala de prensa.

"Steve Bruce y el Newcastle también merecen ser tomados en cuenta en esta situación. Desde el punto de vista de mi club, el jugador es nuestro y tiene contrato, así que está todo abierto", explicó Mourinho.

Así pues, la decisión final se tomará una vez acabe la temporada 2019-20. "Tres partidos más y ya después tendremos tiempo suficiente para tomar una decisión", sentenció el técnico del Tottenham.