"El Tottenham es de uno de los más ricos y recorta los sueldos a empleados..."

De manera un tanto desapercibida, el Tottenham anunció el martes un ERTE para 550 trabajadores comunes del club, que pasarán a cobrar un 20% menos durante el tiempo que dure el parón del fútbol.

A diferencia de lo que ha pasado en otros equipos, donde los jugadores han soportado la mayor carga de los recortes, en los 'spurs' nadie ha pensado en los problemas económicos a los que pueden tener que hacer frente los empleados.

Harry Redknapp, ex entrenador del equipo, se mostró muy crítico con la directiva en 'The Sun'. "No puedo creerlo, no es algo que se pueda pensar de un gran club como el Tottenham", empezó.

"Es propiedad de Joe Lewis, uno de los hombres más ricos del mundo, y le reduce el 20% al personal no deportivo y no toca el dinero a los futbolistas...", continuó el veterano Redknapp.

El ex técnico intentó dar una solución para concluir: "Sí, los jugadores deberían aceptar una rebaja salarial. Conozco cómo piensan y sé que no quieren tomar la decisión solos, pero, si todos los compañeros de equipo lo hacen, todos lo harán. Se pueden permitir ceder el 10% y me gustaría escuchar al capitán de cada equipo de la Premier decir: 'Vamos, chicos, estamos en esto juntos, ayudemos a los trabajdores de nuestros clubes"