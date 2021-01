El Tottenham multa a Reguilón, Lamela y Lo Celso por su fiesta en Nochevieja

Además de la respuesta pública, ya hay sanción para Reguilón, Lamela y Lo Celso después de que pasaran la Nochevieja en una vivienda sin respetar las medidas de protección contra el coronavirus.

'The Athletic' publica este martes que además de la reprimenda pública, el Tottenham Hotspur ha decidido imponerle una multa económica a los tres futbolistas por su acción.

Fue a finales de la semana pasada cuando estos jugadores, junto a Manu Lanzini (West Ham), decidieron reunirse en una casa con más familiares y amigos hasta ser unos 15, saltándose las restricciones de una ciudad muy azotada por la enfermedad como es Londres.

De hecho, este lunes se decidió aplicar en Inglaterra un confinamiento total como el vivido en España en marzo de 2020. Ante ello, el Tottenham mostró su rechazo en un comunicado donde condenaba lo ocurrido.

"Estamos tremendamente decepcionados y condenamos fuertemente estas imágenes. Nosotros recordamos con regularidad los últimos protocolos a nuestros jugadores y técnicos, así como su responsabilidad y la obligación de dar ejemplo", escribió el club.

José Mourinho también criticó la reunión de fin de año y mostró especialmente su "decepción" con Reguilón, al que regaló un lechón para que cenase en Nochevieja porque le había dicho que estaría solo. "Ya visteis que no", apostilló resignado el portugués.

Por lo pronto, el citado medio señala que no se espera más castigo que esta multa económica. A nivel deportivo no debería afectarles y se espera que Reguilón pueda jugar contra el Brentford. No así Lo Celso y Lamela, afectados por sendas lesiones.