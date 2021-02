"El Tottenham no tiene un plan, los jugadores están asustados"

Sin Kane, el Tottenham se desdibuja. Es algo en lo que coinciden todos los expertos. Ante el Chelsea, en el Tottenham Hotspur Stadium, se vio a un equipo plano, sin ideas, sin motivación. Perdido sin su líder.

Las críticas de Jenas y Ferdinand han dado en el clavo. El Tottenham fue una caricatura del equipo que acostumbra a ser con Kane como referente ofensivo. La ausencia del ariete es mortal para los 'spurs'.

Así lo explicó el ex del Tottenham. "No hay plan, ese es el problema. Veo a los jugadores y están asustados, no quieren el balón. Ese es el mayor crimen que puedes cometer como futbolista", explicó, en la tertulia pospartido que mantuvo en 'BT Sports'.

"Otro grave problema es el lenguaje corporal, es impactante. Serge Aurier ahí parado, sin hacer nada. Vinicius, ¿quieres ayudar entre líneas y correr? No, demasiado esperar y mirar. Los jugadores no están interesados", añadió también.

Por su parte, Rio Ferdinand señaló a la falta de algo que identifique al Tottenham como un equipo. "Fue una actuación sin rumbo alguno. Nada. Sin personalidad", espetó.

"Si Kane no juega, la personalidad desaparece completamente del equipo. No hay confianza. No hay carácter. No hay un líder. Nadie dirige el equipo", continuó el ex futbolista inglés.

"Ya sean los jugadores o el entrenador quien necesita dirigir en estos momentos. Yo creo que es una combinación de ambos. Lo vimos ante el Brighton la pasada semana y el Brighton parecía el equipo que se jugaba la Champions. Es preocupante", apuntó, para finalizar.