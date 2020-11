"El Tottenham podría ser campeón en muchos países de Europa"

Pocos conocen tanto el fútbol inglés como José Mourinho. Primero en el Chelsea, luego en el Manchester United y ahora en el Tottenham, el técnico luso sabe la dificultad que supone salir campeón en un torneo tan igualado y competitivo.

Por ello, después del triunfo por 0-1 del Tottenham Hotspur frente al West Bromwich Albion, Mourinho recordó a todos los aficionados que nadie debe confiarse por estar en la cresta de la ola. Ganar la Premier va más allá de todo eso.

"Este equipo podría ser campeón en muchos países europeos. Sin embargo, es muy difícil en la Premier League. Hay tantos buenos equipos... puedes tener una buena temporada y no ser campeón. Pero intentaremos ganar", aseguró.

"Cuando un equipo es campeón o juega por el título, siempre hay una relación directa con sus oponentes. Les prometo que no me preocupan los Leicester-Wolves o Manchester City-Liverpool (los partidos de la jornada). Yo solo quiero que nosotros seamos capaces de ganar los partidos y ya luego veremos dónde estamos a final de temporada", reseñó 'The Special One' en su última comparecencia de prensa.

Lo que nadie le quita a Mou es el mérito de haber comenzado lanzado el curso. Es segundo en la Premier con 17 puntos en su casillero después de ocho jornadas. Mismo bagaje que el Liverpool. Ambos están a solo un punto del Leicester, líder hasta ahora.