El Tottenham quiere a un ex que vale 25 millones

El medio derecho Marcus Edwards suena para el Tottenham y para el Manchester United, que protagonizarán una batalla por el jugador en este mercado de fichajes.

El Vitória Guimaraes está muy satisfecho por lo que está haciendo el jugador en su primer curso en Portugal, ya que se ha hecho con un hueco en el once al sumar ya 30 partidos y 23 titularidades.

El inglés pasó por las categorías Sub 18, Sub 19, Sub 21 y Sub 23 y hasta llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2016-17 con 17 años.

Tanto tiempo después, según el diario 'Récord', el club 'spur' está pensando en intentar recuperar al mediocentro, por lo que tendrá que hacer una oferta no inferior a los 25 millones de euros.