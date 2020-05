El Tottenham se juega el futuro de Kane en dos meses

Kane podría vivir sus últimos meses con la camiseta del Tottenham. El club londinense tiene dos meses para enmendar la temporada y clasificarse para la Champions League si no se quiere ver sin su delantero.

El internacional inglés, apuntó 'AS', quiere dar un paso más en su carrera y optar por títulos. Bajar un escalón europeo con el Tottenham haría que se pensase su futuro en Londres.

Kane ha visto cómo, mientras pasaba por quirófano y se recuperaba, el Tottenham ha perdido fuelle en la lucha por la Champions. Se encuentra a siete puntos del Chelsea, cuarto clasificado, y a cuatro de la Europa League.

"Siempre he dicho que si no progresamos o vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien dispuesto a quedarme por el simple hecho de hacerlo", llegó a decir el delantero.

Por tanto, el Tottenham se juega en dos meses no solo su futuro inmediato en la Premier y en competiciones europeas sino también a medio plazo si Harry Kane pide salir.