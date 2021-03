El Tottenham ya busca sucesor a Mou: estos son los candidatos

El futuro de José Mourinho pende de un hilo. Su puesto no está asegurado, según 'Mirror'. Afirma el rotativo inglés que Daniel Levy, dueño del Tottenham, tiene una lista con cinco favoritos para suceder a 'The Special One'. Gustan Julian Nagelsmann, Brendan Rodgers, Ralph Hasenhuttl, Massimiliano Allegri y Rafa Benítez.