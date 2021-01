"El trabajo paga, no solo el que se ve"

Saúl Ñíguez, autor de un gol en la victoria de su equipo contra el Sevilla (2-0), explicó que "cuando ves que sigues trabajando y las cosas no salen es complicado", pero que el gol es un ejemplo de que "el trabajo paga" y "no solo el que se ve" en los entrenamientos.

"Cuando ves que sigues trabajando y las cosas no salen es complicado, y al final el trabajo paga, no solo el que vosotros veis, podéis ver un jugador al que no le salen las cosas, que pierde confianza, hay gente que no ayuda, pero otra está ahí, y esa gente es la que valoras y está a tu lado", dijo Saúl a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

El centrocampista ilicitano, que con el de este martes encadena seis partidos ligueros sin ser titular, saltó al césped en el minuto 65 y marcó el 2-0 diez minutos después en un contraataque conducido por Marcos Llorente. Celebró el gol con alegría y haciendo un gesto en referencia a su pareja, que está embarazada.

"Muy contento por ayudar al equipo con un gol, me he puesto muy contento porque es el primer gol que puedo dedicar a mi mujer y a mi hija que va a nacer, por eso me hacía tanta ilusión", explicó.

Saúl, que ya dijo tras la eliminación en la Copa del Rey contra el Cornellá (1-0) que no se encontraba bien anímicamente, explicó que marcar "ayuda", pero lo importante es el trabajo diario.

"Lo que cuenta es el trabajo diario, no venirme abajo, el trabajo con las personas externas del club, que no solamente se trabaja físicamente, sino de muchas maneras. Todo ayuda, nada es casualidad, y el trabajo paga", sentenció.

Preguntado sobre la importancia de los temas anímicos y lo poco que se suelen tratar en el fútbol profesional, Saúl se mostró crítico.

"No lo hemos hablado porque no nos da, o no os da a la gente de fuera cómo se vive desde dentro el fútbol. El fútbol no solo son once jugadores, aquí se siente mucho. Lo que pasa en el césped se traslada a la familia, a los amigos, y es complicado", relató Saúl, que añadió que "hay gente que no ayuda, pero otra está ahí".

El centrocampista rojiblanco fue preguntado sobre a qué se refería con la "gente que no ayuda".

"Hay gente negativa, que te tira cosas negativas y no ayudan, hay otra gente que te ayuda en las buenas y las malas. Tengo que dar las gracias a mucha gente, el otro día parte de la afición vino a darme ánimos, hablé con ellos, se lo trasladé, ahora de cara al público darles la gracias, seguiré trabajando, intentaré que estén orgullosos del trabajo que hacemos en el campo'", finalizó.