El traspaso de Canales al Madrid en el que ganó el Dépor

Canales, faro del centro del campo del Betis, perteneció una vez al Deportivo de la Coruña. El santanderino se enteró de ello cuando recaló en el Real Madrid procedente del Racing de Santander.

Con solo 19 años, Canales hizo las maletas de Santander a Madrid para enrolarse en las filas blancas. La mitad del traspaso del Real Madrid fue a parar a las arcas del Deportivo de la Coruña.

"Fíjate que yo me entero una vez que me voy a ir al Real Madrid. Acababa contrato en el Racing y yo no me quería ir gratis, pero la situación que se me produjo allí me obligó a ello", explicó Canales en 'Charlas de fútbol' y recogidas por 'Riazor.org'.

El santanderino dijo que quiso dejar dinero en el Racing. "Entonces, al no querer salir gratis, el Madrid pagó un traspaso pequeño. Ahí me enteré que el Deportivo tenía el 50%", añadió.

"Se había hecho cuando yo tenía 13 o 14 años, en un traspaso con Munitis. Yo no sabía nada. A mí no se me había comentado, al final eso es algo entre clubes. Según me contaron, cuando yo tenía 13 o 14 años, el Dépor quiso meter el 50% de mis derechos en la operación de Munitis, Antonio Tomás, Aoutae...", espetó el jugador del Betis.