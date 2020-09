El tremendo palo de Tuchel al Marsella por festejar las derrotas del PSG

El PSG no atraviesa un buen momento. Tras caer en la final de la Champions ante el Bayern de Múnich, el cuadro parisino se pegó un buen tortazo en su visita al campo del Lens.

El estreno en la Ligue 1 2020-21 no fue el idóneo porque el equipo estaba en cuadro. Y es que el coronavirus ha afectado a una serie de futbolistas, como Neymar, Paredes o Di María.

La buena noticia es que los tres estarán en el choque contra el Marsella, el máximo enemigo del PSG, tal y como confirmó el propio Tuchel en la sala de prensa previa al encuentro.

El germano, que habló de la situación de su equipo, no dudó en pegarle un buen 'palo' a su próximo rival por la forma en la que festejaron el tropiezo en la final de la Liga de Campeones.

"Celebraron nuestra derrota contra el United y era obvio que también la de la final. No es nada nuevo, no me importa. Si festejas la derrota de otro, es porque no tienes nada que celebrar tú mismo", afirmó el técnico.