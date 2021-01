"¿El triplete? Les dije a los jugadores que deben pensar a lo grande"

El Athletic aún puede ganar tres títulos esta campaña. La Copa del Rey del pasado año, el 3 de abril, la Copa del Rey de este año, tras meterse en cuartos de final, y la Supercopa de España que ya ha ganado.

Pese a haberse retirado, Aritz Aduriz sigue muy cerca de la plantilla bilbaína, y da ánimos a los jugadores a que piensen en lograr todos los títulos que tienen al alcance de la mano.

"El otro día les dije a los jugadores que habían ganado un título, que tenían dos más por delante y que hay que pensar en grande, aspirando a lo máximo posible. Y eso significa ganar el triplete. Sería ingenuo decir que LaLiga está en juego, pero sí hay dos títulos de Copa cerca y nunca se sabe", dijo el ariete a 'Goal'.

Aseguró Aduriz que, de momento, el Athletic no le ha propuesto nada. "Cuando alguien no está abierto a recibir propuestas, tampoco las recibe. A día de hoy no necesitaba que nadie me propusiera nada. Al Athletic, además, soy incapaz de negarle nada pero ahora necesito algo de tiempo", añadió.

"Sería excesivo comparar mi inspiración con la de Messi o Cristiano, eso son palabras mayores. Ni muchísimo menos me atrevería a decir eso porque han estado tantos años a un nivel tan extraordinario que no podía asemejarme a ellos. Siempre quería estar lo mejor posible y marcar el máximo número de goles posible, pero lo suyo era desorbitado.