El Trofeo Bernabéu se cancelará por segundo año seguido

Por segundo año consecutivo, el Trofeo Santiago Bernabéu podría no celebrarse. El COVID-19 y el apretado calendario obligarán al Real Madrid a tomar esta decisión, aseguró 'AS'.

El Real Madrid aún no había puesto una fecha ni un rival para celebrar el torneo de presentación del club, que en los últimos años había sufrido diferentes cambios de fecha.

Será la segunda vez de forma seguida en la que no se celebre, algo que no ha pasado nunca desde que se crease en 1979. Cabe recordar que la pasada campaña no se hizo por las obras en el estadio del Real Madrid..

Durante las últimas temporadas, el Trofeo Santiago Bernabéu ha perdido algo de prestigio. Lejos quedan los años en los que llegaban el Bayern de Múnich, Milán o Ajax, entre otros.

La última edición celebrada fue en el año 2018. En aquel entonces, el Real Madrid invitó al Milan como homenaje a las primeras Copas de Europa ganadsas por el conjunto blanco.