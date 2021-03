"¿El tuit? Soy parte del Atleti, no estoy fuera del club"

El Atlético de Madrid tendrá este miércoles una oportunidad de oro para poner otro tres puntos de colchón sobre el Madrid y el Barcelona. El Athletic ya ha avisado de que pondrá las cosas muy complicadas y el técnico argentino continuó con su filosofía de siempre.

Pero las primeras preguntas de la rueda de prensa estuvieron, cómo no, relacionadas con el derbi. "Entiendo todas las posiciones. He jugado al fútbol mucho tiempo y soy entrenador también desde hace mucho. Lo unico que me ocupó desde el domingo fue en ver las cosas buenas y en qué mejorar de cara al partido contra el Athletic, que es un equipo que juega muy bien", arrancó.

El Atlético fue protagonista un día después por un tuit debido a las reacciones que dejó el derbi y ante eso tuvo que responder también el argentino: "Yo soy parte del Atlético. No estoy fuera del club, sino dentro del equipo y del club".

"Yo creo que los árbitros están capacitados para recibir las críticas de todos y sigo considerando que el VAR ha venido a mejorar y a hacer más justo el fútbol. No tengo dudas de que a lo largo de la temporada todo es más justo", continuó.

Sobre Joao Félix, que volvió a quedarse en el banquillo en el derbi, el Cholo analizó la situación con una gran reflexión de las suyas. "Somos un equipo y no un solo jugador. Sin voluntad, el talento no alcanza y nosotros buscamos tener la voluntad para hacerlo y el talento natural que tienen todos nuestros jugadores. La voluntad es todo. Yo digo lo que pienso de la vida. Joao Félix seguramente lo hará muy bien de aquí al final", acabó.