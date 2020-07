El tweet racista con Bellingham que compartió y luego borraron

Los días de inmensa felicidad que vive Jude Bellingham por su salto cualitativo al firmar por el Borussia Dortmund tuvieron este jueves un triste lance racista. Cómo no, una vez más Twitter fue el vehículo de ello.

El nuevo jugador aurinegro compartió, para demonizarlo, un tweet que luego fue borrado y que escondía la bilis de un seguidor de su ex club dolido por su marchar. "Jude Bellingham, el talento más sobrevalorado. Tan inútil que solo piensa en el dinero. Él es negro. La gente negra solo piensa en el dinero", decía el mismo.

El futbolista inglés, que calificó de "repugnante" el suceso, aprovechó el momento para mandar un mensaje al resto de seguidores de su club de toda la vida.

"No era la manera en la que quería salir. Di todo, pero esto no tenía que ser así. No puedo agradecer lo suficiente al Birmingham y su acdemia lo que han hecho por mí en estos últimos diez años. Ha sido un absoluta placer haber trabajado con todos los técnicos y mis compañeros durante este tiempo y les debo todo por lo que me han ayudado a a madurar como jugador y persona", comenzó diciendo.

"Pase lo que pase, el Birminham City siempre será mi club y yo siempre seré un 'blue' más. Desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de mostrar mi gratitud a los aficionados, con los que constriuí una fuerte conextión el año pasado, pero estoy seguro de que saben cúanto los querré allá donde vaya. Al club no les debo nada más que lo mejor para el futuro. No es un adiós, es un hasta luego. ¡Cuidaos bien!", completó Bellingham.