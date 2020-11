El último día de Thomas como rojiblanco

Thomas hizo las maletas el último día, a última hora. Uno de esos movimientos de mercado que se firman sobre la bocina, y que siempre dejan huella en los futbolistas. Así lo vivió el propio Thomas Partey.

El mediocentro ghanés relató cómo fue ese último día como rojiblanco en una entrevista con 'Sky Sports'. "No estaba pensando en nada, estaba bien, estaba hablando con un amigo con el que entreno para ir a entrenar por la mañana y luego me llamó mi agente", relató Thomas.

"Me dijo 'no, tenemos que ir a este lugar para firmar unos papeles en caso de que tengamos que firmar por ti. Si no estás, nosotros firmaremos por ti", continuó. Esos papeles eran un poder notarial, lógicamente.

Su último día en el Atleti fue de puro y duro papeleo. "Así que por la mañana fuimos allí, hicimos eso. Desde que salimos por la mañana no pudimos volver a casa", dijo.

Les tocó comer fuera, y en el restaurante le tocó lidiar con los ruegos del chef para que no dejase el Atleti. "Fuimos a un restaurante a comer y el chef me dijo: 'no nos dejes hoy'. Yo le dije: '¿qué quieres decir?'. Él insistió: 'hoy es el día límite, no nos dejes hoy'. Creo que mi agente sabía algo sobre eso y dijo 'no pasará nada, no te preocupes", reveló.

"Así que fuimos a firmar los papeles, fuimos a comer y creo que hablaron con Edú Gaspar, y este dijo: 'lo tenemos que hacer hoy", dijo Thomas. Su marcha al Arsenal ya estaba en marcha, el director técnico 'gunner' había dado la orden.

"Yo estaba como, '¿cómo vamos a hacer esto hoy?' Tuvimos que ir rápido a pasar la revisión médica y así fue como sucedió todo", explicó el ghanés, para finalizar.