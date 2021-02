El último fracaso de Freddy Adu: "Solo entrenó un día y acabó cojo"

No es fácil que te etiqueten como el nuevo astro de un deporte yu menos que te suceda algo así en Estados Unidos, un país que lo magnifica todo.

A Freddy Adu tantas alabanzas y contratos jugosos terminaron por machacarle cuando no había cumplido ni la mayoría de edad. El 'nuevo Pelé' ya nunca podrá serlo, pero es que tampoco podrá seguirse ganando la vida haciendo lo que más le gusta.

El adolescente por el que se peleaban todos los grandes ya tiene 31 años. Y su última experiencia, en un modesto equipo de Suecia, tampoco fue lo que esperaba. Solo quería volver a sentirse futbolista, pero no pudo ni eso.

El martes se anunció su decisión en 'Sportbladet': "Es cierto que estaba muy lejos de un nivel físico adecuado para el momento del equipo". Triste, ni físico para jugar en Tercera de Suecia.

Adu, tras anunciar su fichaje a finales de 2020, entrenó por primera vez con el Österlen, su nuevo equipo, el 18 de enero. "He aprendido de mis errores", llegó a decir. Pero el tiempo no espera a nadie y el suyo ya pasó.

"Le dimos una oportunidad de un mes más o menos para ver qué podía aportar. Pero cuando uno está fuera tanto tiempo... Apenas se ha entrenado con nosotros. Ha tenido fallos constantemente. Estaba con sobrepeso, no exagerado, pero con sobrepeso. En los primeros entrenamientos estaba totalmente agotado", sentenció Sopi, el entrenador del equipo, en 'Fotbollskanalen'.

"Su juego es de fútbol sala. No puedo tener un jugador solo por su nombre. He sido honesto con él", continuó el técnico, a lo que Adu replicó en Suecia: "El entrenador me ha dicho que me trajeron sin su visto bueno, lo cual no me gusta".

Puede que sea el final de trayecto de aquel jugador al que apadrinó Pelé y al que llegó a comparar con Mozart. Ni en Estados Unidos ni en Portugal, Francia, Grecia, Turquía, Brasil, Serbia, Finlandia o Suecia, sus exóticos destinos, pudo demostrarlo.