El último palo de una leyenda del United a Cavani: "Parecía que iba a retirarse"

Paul Scholes no está muy convencido con el fichaje de Edinson Cavani. El mitido ex centrocampista del Manchester United aseguró que el uruguayo no llega precisamente en un buen momento y duda de lo que pueda aportar.

"En el pasado, por supuesto, ha sido un gran delantero. no hay duda. Pero tiene 33 años y parecía que estaba a punto de retirarse. No jugó mucho en el PSG la temporada pasada", criticó Scholes sobre el delantero.

"Hace cinco o seis años, sí, hubiera sido un gran fichaje y probablemente nos hubiera llevado al siguiente nivel. Pero ahora no creo que nos pueda llevar", continuó respecto a lo que espera de Cavani en el United.

Para el inglés, uno de los errores es haberle firmado como agente libre: "Con los delanteros que tenemos, debería haber venido cedido. Si tienes problemas en ataque, se habría tenido que fichar a un jugador cedido para superar este momento difícil".

"Así veo a Cavani y no como alguien de 33 años que firma un contrato de dos años. Lo encuentro muy extraño pero ciertamente él no. A él le encantará, no tengo ninguna duda", concluyó.