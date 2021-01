El último Valencia-Elche, escenario del primer gran recibimiento a Lim

Valencia y Elche se miden este sábado en Liga tras más de seis años sin enfrentarse en el feudo valencianista y con la coincidencia de que el último encuentro entre ambos en Mestalla se disputó el día del recibimiento como salvador del Valencia al empresario Peter Lim, hoy denostado por la afición.

En la noche anterior a aquel sábado 25 de octubre de 2014 se había cerrado la venta del paquete mayoritario de las acciones del Valencia a Meriton Holdings, propiedad del empresario de Singapur.

Desde entonces hasta hoy la percepción del valencianismo sobre su máximo accionista y sobre el actual presidente de la entidad, Peter Lim, ha variado diametralmente y actualmente existe una gran fractura entre los gestores del club y sus aficionados.

La mañana del día del partido estuvo dedicada por Lim a visitar las obras del nuevo estadio, que llevaban entonces cinco años paradas y que todavía no se han reanudado, y a conocer a los jugadores del equipo que entonces entrenaba Nuno Espírito Santo.

El técnico portugués había empezado la temporada en el banquillo del Valencia tras una decisión expresa del propio Lim, que la había adoptado meses antes, cuando todavía no era el máximo accionista de la entidad.

Poco antes del inicio del encuentro, alrededor de 1.500 aficionados se concentraron ante la tribuna de Mestalla para aclamar a Lim, quien saludó desde la balconada del primer piso del estadio.

A continuación, el nuevo máximo accionista del Valencia accedió al palco en medio de una gran expectación mientras por la megafonía del campo se pidió un "gran aplauso· para él.

Lim se situó entre Amadeo Salvo, presidente del Valencia, y José Sepulcre, presidente del Elche, mientras se desplegaba en la grada que enfrenta a la tribuna una gran pancarta con el mensaje "Benvingut Peter" (Bienvenido Peter).

Previamente, esa mañana, Layhoon Chan, en representación de la empresa Meriton Holdings y que meses después se convertiría en presidenta del club, ofreció junto a Salvo y Aurelio Martínez, de la Fundación Valencia CF, una rueda de prensa ante un panel en el que se leía la fecha del día para así destacar la importancia del momento, en la que expuso las líneas generales del nuevo proyecto.

La directiva de Meriton explicó que llegaban para quedarse mucho tiempo con el compromiso de tener finalizado en nuevo Mestalla antes de 2019.

"Después de 12 meses, mucha gente esperaba que Meriton abandonara, pero no ha sido así"; "esto no es el final, sino el comienzo"; "no hay que decir mucho, lo dirán los hechos", fueron algunas de las ideas que transmitió.

"A Peter Lim y a mí nos tocó la pasión, el amor y el orgullo que hay por este club. A partir de hoy, Valencia es nuestra segunda casa", señaló Layhoon Chan, quien añadió que el primer objetivo era devolver al equipo a la parte alta de la tabla para que se mantuviera allí y que habían pedido a Salvo que se mantuviera en el proyecto,

Sobre el nuevo campo indicó que había que revisar el planteamiento. "Hay que conformar un nuevo estadio que cubra las necesidades del club y de la comunidad. Queremos acabarlo antes del centenario", señaló en alusión a la fecha de su celebración en marzo de 2019.

"Nuestro mayor agradecimiento es para los aficionados. Han sido el pilar en el que nos hemos apoyado. Son increíbles y son nuestra inspiración. No tengo palabras para expresar mi aprecio", concluyó.

El encuentro entre el Valencia y el Elche que cerró aquella jornada concluyó con victoria local por 3-1 con goles en la primera parte de Mustafi y Parejo y tanto en propia meta de Lombán en la reanudación.