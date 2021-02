El último vídeo de Maradona con vida: "Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque"

La muerte de Diego Armando Maradona sigue generando polémica y hace correr día tras día ríos de tinta a medida que se van conociendo detalles sobre su fallecimiento y salen a la luz secretos de los últimos días del '10'.

Uno de los mismos ha sido la filtración del que se cree que es el último vídeo con vida de la leyenda de la 'Albiceleste' que ha sido difundido por 'Crónica TV'.

En el mismo, que se grabó tras recibir el alta médica, se ve al astro hablando mientras come en la cocina de la casa del barrio San Andrés de Tigre. "Estoy abollado pero todo bien", comienza Diego en un documento dirigido... ¡al doctor Leopoldo Luque!

"Sabes que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque", sentenció Maradona, que estaba con su ex pareja Verónica Ojeda.

Un vídeo que despertará un gran interés especialmente por la persona a la que va dirigido, ya que Luque está siendo investigado para determinar si hubo mala praxis en el tratamiento y en la internación domiciliaria.