El único español que ha ganado un título con el fútbol parado

Prácticamente todas las ligas del mundo están suspendidas por la pandemia de coronavirus, al igual que sucede en El Salvador, donde el Clausura ha sido aplazado concediéndole el título del campeonato al equipo que se enconraba en primer lugar: Once Municipal.

Un conjunto liderado por el entrenador andaluz Juan Cortés, que a sus 36 años se ha convertido en el técnico más joven en conquistar el campeonato salvadoreño, tal y como él mismo ha explicado a 'Marca'.

"A pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo con el tema del coronavirus, deportivamente sí nos sentimos felices por haber salvado el descenso, por llevarnos el campeonato, por meternos en CONCAChampions...", señala.

Y añade: "Obviamente no es la forma con la que uno sueña para llevarse el torneo. Pero veníamos de estar atrás y en una vuelta conseguimos no solo recortar la diferencia sino salvar la categoría y ser los mejores. Me quedo también con la forma, porque este equipo juega de tú a tú".

Además, explicó sobre la criris del coronavirus: "Nosotros estábamos jugando bien, creo que si deciden parar el torneo en esta fecha lo lógico es que nombren un campeón y este sea quien más puntos tiene. Mucha gente hizo posible esto, desde los directivos, al cuerpo técnico. Y también el compromiso y jugador de los jugadores".

"No se podrán reanudar las competiciones"

"Lo más importante es que nos quedemos en casa para controlar la pandemia. Ya llegará el momento de disfrutar de los logros deportivos y de planificar el siguiente torneo", añadió.

En cuanto a sus referentes en el mundo de los entrenadores, Juan señaló: "Me gustan Klopp y Guardiola, pero también Mourinho. Intento leer mucho y formarme para tener mi propio toque o personalidad. Lo que quiero es sacar lo mejor de mis equipos".

"Creo que no se van a poder reanudar las competiciones, ojalá me equivoque, pero si es así se tienen que buscar ya las medidas. Cada uno se debe quedar en casa con sus familias y ya en el siguiente torneo se harán los reajustes que se tengan que hacer, ahora lo que hay que mirar todo el mundo es para esta pandemia", sentenció el español.