El único motivo por el que Diego Carlos se iría del Sevilla

Diego Carlos no quiere medias tintas. Si su agente viene con una posible oferta, le dice que se la guarde. Solo negociaría con clubes "mucho más grandes" que el Sevilla si es que decidiera irse. Así lo explicó él mismo en unas palabras que recogió 'Muchodeporte'.

"Yo tengo claro que venir al Sevilla ya es dar un salto muy grande. Si algún día salgo del Sevilla, sería para ir a un club mucho más grande porque el Sevilla ya es grande", aseveró en concreto. Sus ex equipos son Nantes, Estoril, Oporto, Madureira, Paulista y Náutico.

Sobre si alguien le ha ofrecido cambiar de colores, contestó: "Hasta el momento, mi agente no me habla de esas situaciones. No me interesa saber de otros equipos. Yo siempre le digo que, si me va a decir algo, que sea algo firme. Que no me venga con historias porque yo debo tener mi cabeza en el Sevilla. No quiero que me causen esas cosas una distracción".

Los delanteros que más le han hecho sufrir los tiene claros: "En Francia, Cavani. Es muy fuerte, le pega desde cualquier sitio, nunca para, da mucho trabajo a la defensa, volvía siempre atrás a ayudar a los compañeros pese a su edad. Y en España, Luis Suárez. Es muy inteligente, muy experto. Sabe cómo posicionarse cuando recibe y los defensas debemos tener cuidado. Si le entras, sabe cómo protegerse para obtener una falta y en el Barcelona tienen muy buenos lanzadores".