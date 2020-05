"El único problema de Pogba se llama Mino Raiola"

Aún no se sabe qué será del futuro de Paul Pogba. Mucho se está especulando sobre su posible salida del Manchester United. El Real Madrid promete pujar fuerte por el galo.

Y, cuando no se habla de Pogba, Mino Raiola, su agente, se encarga de ello. Rio Ferdinand, ex futbolista 'red devil', cree que no le está haciendo ningún bien al jugador. "Seré honesto. Quiero a Pogba, es un gran niño, lo conozco desde que era muy joven y todavía hablo con él. El único problema que tengo con él es que creo que él debería hablar en lugar de Mino Raiola", opinó en el podcast 'The Beautiful Game'.

Ferdinand cree que así se acabarían con las especulaciones. "Si tomara la palabra en lugar de transmitir las cosas a través de su agente, todo sería más transparente y claro", continuó.

El ex jugador afirmó que ya le ha transmitido su opinión al propio Pogba: "Se lo dije, por eso estoy seguro que él lo entenderá de la mejor manera".