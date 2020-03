"El único rato que Prosinecki dejaba de fumar era cuando jugaba"

Crouch es todo un mito del fútbol de los últimos años. El espigado delantero, además de jugar en la Selección Inglesa, pasó por Liverpool, Tottenham y Portsmouth, entre otros equipos. En este último club, el punta coincidió con Robert Prosinecki.

Sobre el ahora técnico del Kayserispor y ex jugador del Real Madrid y Barcelona quiso hablar Crouch, quien ahora es colaborador habitual de 'Daily Mail'. En este medio, el inglés respondió a las preguntas de los lectores y aprovechó una de ellas para hablar del siempre llamativo Prosinecki.

Al ser cuestionado sobre los futbolistas y su estado de forma en la cuarentena por la COVID-19, el ex jugador se acordó del croata: "Aprovecho la pregunta para hablar de Robert Prosinecki, que no era el más aplicado en el tema físico. Era un rebelde y el único momento en el que no estaba fumando era cuando estaba sobre el campo".

"Durante la semana, le veíamos poco en los entrenos pero, Dios, cuando jugaba en el Portsmouth era increíble. Tenía un regate en el que amagaba un tiro, hacía una finta y la pisaba. Siempre volvía loco al defensa. Sabías que venía, sabías que haría, pero era imparable. Estaba siempre en su pompa, también cuando jugaba para el Estrella Roja y el Real Madrid. En el Portsmouth era una alegría para la vista", agregó Crouch.