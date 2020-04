El United dejará salir gratis a un protegido de Van Gaal que Mourinho descartó

El 'Manchester Evening News' anunció que Cameron Borthwick-Jackson dejará el Manchester United en los próximos meses. El medio aseguró que los 'red devils' no renovarán al canterano, que fue una de las promesas ascendidas al primer equipo por Louis Van Gaal en una etapa en la que el polémico técnico intentó rejuvenecer el equipo.

En la 2015-16, Borthwick-Jackson, lateral izquierdo, llegó a jugar 14 partidos con el Manchester United entre la Premier League y la FA Cup. Sin embargo, la llegada de José Mourinho en 2016 le cerró todas las puertas.

El luso no contó con él y se tuvo que ir cedido a los Wolves, primero, y al Leeds United, después. Entre medias, jugó varios partidos con el Sub 21 y el Sub 23 de los 'red devils', aunque Mou jamás lo tuvo en cuenta para hacer sus alineaciones.

Las últimas tres campañas fueron muy poco positivas para el futbolista, que bajó aún más de nivel y terminó jugando a préstamo en el Scunthorpe United, el Tranmere Rovers y el Oldham Athletic.

Además de su salida, el citado medio anunció que otro lateral izquierdo formado en el club, Demertri Mitchell, también se marchará.