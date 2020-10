El United, ¿dispuesto a usar a Pogba para sacar a Valverde del Madrid?

El United no se ha olvidado de Fede Valverde. AFP

El Manchester United suspira desde hace tiempo por Fede Valverde y Zinedine Zidane lleva años pidiendo al Real Madrid el fichaje de Paul Pogba. Esta semana, 'The Sun' asegura que en las oficinas de Old Trafford se plantearían utilizar al francés para intentar llevarse al uruguayo, de cuya cláusula no se despegan los blancos.