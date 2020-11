El United frena la renovación de Greenwood ante su mala actitud

Phil Foden y Mason Greenwood fueron expulsados de la concentración de Inglaterra en septiembre, después de ser pillados con varias mujeres en su habitación. Un episodio que podía marcar el camino de los dos jóvenes futbolistas.

Dos meses después, Gareth Southgate convocó al mediapunta del Manchester City, pero no al del United. En su comparecencia, explicó que había hablado con Ole Gunnar Solskjaer y este le había pedido que le dejara fuera para que siguiese trabajando con su equipo.

Todo esto invitaba a pensar que Greenwood no estaba bien, y este miércoles, 'The Athletic' confirma que en el Manchester United hay preocupación con el delantero. Creen que su actitud en el día a día no es buena y temen que lleve un mal camino.

La campaña pasada, Greenwood fue una auténtica revelación. Con solo 18 años disputó 49 partidos, 26 como titular, y metió 17 goles. Era el comodín de Solskjaer ante la falta de '9' más allá de Rashford y la decepcionante temporada de Jesse Lingard.

Pero ahora las cosas llevan un camino diferente. La llegada de Cavani también le ha tapado y combina minutos de forma irregular. En el club no se desconfía de sus cualidades, sobradamente demostradas con la mayoría de edad recién cumplida, pero sí se ven pocos progresos en lo extradeportivo.

Es por ello que según el citado medio, el United incluso ha cancelado los planes que tenía de ofrecerle la renovación. Entre la situación económica por el coronavirus y su actitud, el club ha decidido frenar esta idea por el momento.