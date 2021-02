El United irá a por Sancho con una oferta a la baja

Desde hace varios meses, el nombre de Jadon Sancho ha estado más que vinculado a un Manchester United que anhelaba hacerse con los servicios del joven futbolista inglés del Borussia Dortmund.

El ex del City estuvo cerca de aterrizar en Old Trafford el pasado verano, pero finalmente los clubes no llegaron a un acuerdo debido a las altas pretensiones económicas del conjunto alemán.

Las mismas parecía haber borrado a Sancho de la lista de deseos del cuadro mancuniano en los últimos días, pero parece que el United sí que volverá a pujar por Sancho en unos meses... pero a la baja.

Según señala 'Eurosport', el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer realizará una nueva tentativa por el atacante inglés en el próximo mercado estival, aunque su oferta estará muy lejos de los 90 millones que llegaron a ofrecer hace relativamente poco.

De acuerdo a la información, ante la crisis del coronavirus y la necesidad de reforzar otras posiciones, el United le hará una propuesta al Borussia Dortmund de unos 56 millones de euros.

Una cifra que, en principio, no parece que vaya a seducir al club por un Jadon Sancho que, pese a llevar unos registros algo inferiores a los del pasado curso, acumula ya un total de ocho goles y diez asistencias en 26 encuentros.